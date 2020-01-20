В Кремле рассказали, что Мишустин пока не представил новый состав правительства

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Руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Михаил Мишустин, 2019 год Руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Михаил Мишустин, 2019 год
Руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Михаил Мишустин, 2019 год
Илья Питалев/РИА «Новости»

Новый премьер-министр Михаил Мишустин пока не представил президенту РФ Владимиру Путину новый состав правительства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам Пескова, срок, в который необходимо представить кандидатуры, еще не истек.

15 января президент России Владимир Путин подписал указ об отставке действующего правительства во главе с Медведевым. Он также внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на назначение премьер-министром.

Госдума одобрила Мишустина на пост премьер-министра 16 января. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Мишустина на пост главы правительства.

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