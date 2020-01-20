В Кремле рассказали, что Мишустин пока не представил новый состав правительства

Новый премьер-министр Михаил Мишустин пока не представил президенту РФ Владимиру Путину новый состав правительства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам Пескова, срок, в который необходимо представить кандидатуры, еще не истек.

15 января президент России Владимир Путин подписал указ об отставке действующего правительства во главе с Медведевым. Он также внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на назначение премьер-министром.

Госдума одобрила Мишустина на пост премьер-министра 16 января. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Мишустина на пост главы правительства.

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