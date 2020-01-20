РБК: В Кремле выбрали дату голосования по поправкам в Конституцию

В Кремле выбрали дату голосования по поправкам в Конституцию, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Три близких к администрации президента источника подтвердили изданию, что предварительная дата — воскресенье, 12 апреля.

Есть также второй вариант даты — 26 апреля, но это число менее вероятно.

19 апреля не подходит для проведения голосования, рассказал один из источников, так как на это день выпадает Пасха.

Отмечается, что голосование пройде после принятия поправок Думой и Совфедом.

В ходе ежегодного послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию, лидер страны заявил о необходимости вынесения на голосование граждан ряда поправок в Конституцию. Позже было подписано распоряжение об образовании рабочей группы для подготовки соответствующих проектов.

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