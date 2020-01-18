Путин высказался против бессрочного пребывания президента у власти

Президент России Владимир Путин заявил, что не считает правильной практику, когда глава государства бессрочно находится у власти, передает РИА «Новости».

Об этом н рассказал в ответ на просьбу ветерана изменить Конституцию так, чтобы полномочия президента не «ограничивались конкретным сроком».

Путин в ответ поблагодарил ветерана и заявил, что понимает, почему многие россияне волнуются за стабильность. Но он назвал «тревожной» ситуацию, которая была в 80-х, когда главы страны находились у власти «до конца своих дней».

«Поэтому вам спасибо, но думаю, что лучше к такому, к такой ситуации, которая была в середине 80-х годов, лучше не возвращаться», — заявил Путин.

Ранее Путин в послании Федеральному Собранию согласился, что президент страны не может занимать пост главы государства больше двух сроков подряд. До этого Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что допускает возможность отмены оговорки «подряд» в статье Конституции о президентских сроках.

Путин впервые был избран президентом в 2000 году, переизбран на второй срок в 2004 году, в 2008-м не баллотировался и еще дважды был избран — в 2012 и 2018 годах.

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