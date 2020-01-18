Путин высказался против бессрочного пребывания президента у власти

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Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января... Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января...
Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января...
Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин заявил, что не считает правильной практику, когда глава государства бессрочно находится у власти, передает РИА «Новости».

Об этом н рассказал в ответ на просьбу ветерана изменить Конституцию так, чтобы полномочия президента не «ограничивались конкретным сроком».

Путин в ответ поблагодарил ветерана и заявил, что понимает, почему многие россияне волнуются за стабильность. Но он назвал «тревожной» ситуацию, которая была в 80-х, когда главы страны находились у власти «до конца своих дней».

«Поэтому вам спасибо, но думаю, что лучше к такому, к такой ситуации, которая была в середине 80-х годов, лучше не возвращаться», — заявил Путин.

Ранее Путин в послании Федеральному Собранию согласился, что президент страны не может занимать пост главы государства больше двух сроков подряд. До этого Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что допускает возможность отмены оговорки «подряд» в статье Конституции о президентских сроках.

Путин впервые был избран президентом в 2000 году, переизбран на второй срок в 2004 году, в 2008-м не баллотировался и еще дважды был избран — в 2012 и 2018 годах.

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