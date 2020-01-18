В Госдуме сомневаются, что Украина будет следовать курсу снижения напряженности

Первый заместитель председателя Государственной думы по делам Содружества Независимых Государств (СНГ) Константин Затулин выразил сомнения в последовательном осуществлении Украиной курса на снижение напряженности в отношениях с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

Затулин положительно оценил стратегию национальной безопасности Украины, где пописана необходимость мер для уменьшения вероятности эскалации конфликта с Россией. Однако он выразил сомнения в последовательном осуществлении данного курса.

По словам Затулина, Украина долгое время придерживалась тактики нанесения ущерба России. Данная линия была выгодна радикалам и «западным спонсорам», подчеркнул зампред.

Он также отметил, что отказ Украины от подобного курса «проверяется не декларациями, а практикой».

Ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины представил президенту страны Владимиру Зеленскому стратегию нацбезопасности, где, среди прочего, указывается, что Украине необходимо принять меры для уменьшения вероятности эскалации конфликта с Россией и напряжения в двусторонних отношениях.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Навстречу России: Киев представил стратегию нацбезопасности

— СНБО Украины рассмотрел новую стратегию безопасности страны