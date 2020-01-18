В Совфеде ответили на слова Помпео об отставке правительства России

В Совете Федерации пообещали в ответ на слова американского госсекретаря Майка Помпео, что Россия из-за перестановок в правительстве не поменяется в угодном для Штатов направлении. Об этом сказал сенатор Алексей Пушков в Twitter.

Ранее Помпео сказал, что политика США в отношении России, вероятно, не поменяется в результате перестановки в российском правительстве.

Сенатор отметил, что после изменений в российском кабмине внешняя политика России не изменится.

«В этом смысле американская сторона может рассчитывать на полный паритет», — подчеркнул Пушков.

15 января Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке правительства во главе с Дмитрием Медведевым. На пост премьер-министра был назначен бывший глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Помпео отреагировал на смену правительства в России

— Меркель поздравила Мишустина со вступлением в новую должность

— Медведев высказался о смене кабмина