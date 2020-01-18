Путин поздравил дочь Ельцина с днем рождения и подарил чайный сервиз
Российский президент Владимир Путин приехал в гости к дочери первого лидера страны Бориса Ельцина — Татьяне Юмашевой с букетом из белых роз, чтобы поздравить с именинами. Об этом сообщили в Кремле.
Отмечается, что политика встретили супруга Ельцина Наина и дочь Татьяна. Путин поздравил женщину с днем рождения, вручив цветы и подарок.
Согласно опубликованным фотографиям, Путин подарил семьи чайный сервиз белого цвета.
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