Путин поздравил дочь Ельцина с днем рождения и подарил чайный сервиз

Российский президент Владимир Путин приехал в гости к дочери первого лидера страны Бориса Ельцина — Татьяне Юмашевой с букетом из белых роз, чтобы поздравить с именинами. Об этом сообщили в Кремле.

Отмечается, что политика встретили супруга Ельцина Наина и дочь Татьяна. Путин поздравил женщину с днем рождения, вручив цветы и подарок.

Согласно опубликованным фотографиям, Путин подарил семьи чайный сервиз белого цвета.

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