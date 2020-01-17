РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в правительство Мишустина
Исполняющего обязанности вице-премьера Константина Чуйченко и и.о. вице-премьера Ольгу Голодец по вопросам культуры, спорта и туризма не включат в новое правительство. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК, ссылаясь на источники.
Как известно, Чуйченко был во главе аппарата правительства экс-премьера Дмитрия Медведева с 2018 года.
О причинах его ухода из правительства не сообщается.
Отмечается, что в случае с Голодец, ее полномочия в новом правительстве могут разделить между собой другие вице-премьеры.
15 января президент России Владимир Путин подписал указ об отставке действующего правительства во главе с Медведевым. Кроме того, он внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на назначение премьер-министром.
Госдума утвердила Михаила Мишустина на пост премьер-министра 16 января. Путин подписал указ о назначении Мишустина на эту должность.
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