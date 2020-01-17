ВЦИОМ отметил повышение рейтинга одобрения деятельности Путина после послания
Глава ВЦИОМ Валерий Федоров отметил повышение рейтинга одобрения деятельности президента РФ Владимра Путина после послания Федеральному собранию. Об этом сообщает «Интерфакс».
15 января Путин выступил с посланием Федеральному собранию.
«Данные за 16-е число (января): 67% одобрили работу Путина на посту президента. Днем раньше было 64%», — сказал Федоров.
При этом, по его словам, доля тех, кто негативно оценивает его деятельность снизилась с 27% до 24%.
Федоров также отметил, что около 60% опрошенных назвали выступление президента интересным.
В послании Федеральному собранию 15 января Путин, в частности, предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет с 1 января 2020 года в семьях с доходом не более одного прожиточного минимума на человека. Кроме того, он предложил продлить и расширить программу материнского капитала, ввести специальную доплату для классных руководителей в школах, а также внедрить социальные контракты.
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