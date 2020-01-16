Эксперт: главный итог послания Путина — введение нового баланса между представителями власти

Главным итогом послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в части предложенных изменений в Конституцию является введение нового баланса между представителями власти, сообщил член Общественной палаты Российской Федерации Глеб Кузнецов на круглом столе о послании президента РФ Федеральному собранию в Экспертном институте социальных исследований.

«Очень часто приходится слышать, что за все в России отвечает президент. Очень часто вторым шагом это означает, что губернатор, депутат не отвечает ни за что. Это теперь уже говорить не получится. Вот этот самый баланс на новых конституционных принципах и является главным итогом конституционной части послания», — цитирует эксперта RNS.

Он отметил, что возможные изменения повлияют на ответственность каждого представителя власти.

15 января Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию предложил, в частности, закрепить в Конституции приоритет основного закона России в правовом пространстве страны над международным правом, запрет членам Совфеда, депутатам Госдумы, премьер-министру, федеральным министрам, главам иных федеральных органов и судьям иметь иностранное гражданство.

Президент также предложил прямо закрепить в Конституции норму о том, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России не может быть ниже прожиточного минимума, а пенсии должны регулярно индексироваться. Кроме того, глава государства предложил доверить Госдуме утверждение кандидатуры председателя правительства России, а затем по его, премьер-министра, представлению — всех вице-премьеров и федеральных министров.