Законопроекты по поправкам Конституцию внесут в Госдуму в ближайшие месяцы

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Солдаты Президентского полка вносят специальный экземпляр Конституции России во время церемонии... Солдаты Президентского полка вносят специальный экземпляр Конституции России во время церемонии...
Солдаты Президентского полка вносят специальный экземпляр Конституции России во время церемонии...
Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Законопроекты по поправкам в российскую Конституцию планируется внести в Госдуму в феврале-марте 2020 года. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в Совете Федерации.

Кроме того, по словам источника, предложенное президентов России Владимиром Путиным соответствующее всероссийское голосование состоится до 1 мая 2020 года.

Отмечается, что в настоящий момент прорабатывается порядок проведения процедуры. Предположительно, для голосования будет выбран один из выходных дней.

Ранее стало известно, что в ходе ежегодного послания Путина к Федеральному собранию, лидер страны заявил о необходимости вынесения на голосование граждан ряда поправок в Конституцию. Позже было подписано распоряжение об образовании рабочей группы для подготовки соответствующих проектов.