Законопроекты по поправкам Конституцию внесут в Госдуму в ближайшие месяцы

Законопроекты по поправкам в российскую Конституцию планируется внести в Госдуму в феврале-марте 2020 года. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в Совете Федерации.

Кроме того, по словам источника, предложенное президентов России Владимиром Путиным соответствующее всероссийское голосование состоится до 1 мая 2020 года.

Отмечается, что в настоящий момент прорабатывается порядок проведения процедуры. Предположительно, для голосования будет выбран один из выходных дней.

Ранее стало известно, что в ходе ежегодного послания Путина к Федеральному собранию, лидер страны заявил о необходимости вынесения на голосование граждан ряда поправок в Конституцию. Позже было подписано распоряжение об образовании рабочей группы для подготовки соответствующих проектов.