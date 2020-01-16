Путин пояснил смысл поправок в Конституцию

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Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января... Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января...
Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января...
Maxim Shemetov/Reuters

Президент России Владимир Путин начал в Ново-Огарево встречу с членами рабочей группы по разработке предложений по внесению изменений в Конституцию, передает РИА «Новости».

Глава государства пояснил, что смысл поправок в этот документ состоит в том, чтобы повысить роль гражданского общества и политических партий.

По его словам, их целью также является обеспечение дальнейшего развития России как правового, социального государства, а также повышение эффективности деятельности ее институтов.

Кроме того, поправки будут нацелены на укрепление роли гражданского общества, политических партий и регионов в выработке важнейших решений.

Также Путин высказался о приоритете Конституции над мировым правом.

«Мы ничем не будем отличаться от других стран, уже давно принявших это решение», — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал распоряжение об образовании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. Уточняется, что работая группа включает в себя 75 человек.

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