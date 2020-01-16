Мишустин: понимание по составу кабинета будет в ближайшее время

Михаил Мишустин, кандидатуру которого на пост премьера РФ поддержала Госдума, заявил, что понимание по составу кабинета министров появится в ближайшие дни.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что провел консультации со всеми фракциями.

«Я думаю, как только это появится, мы об этом скажем», — сказал Мишустин.

15 января президент России Владимир Путин подписал указ об отставке действующего правительства во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Он также внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы РФ Михаила Мишустина на назначение премьер-министром РФ.