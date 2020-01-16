Мишустин: понимание по составу кабинета будет в ближайшее время

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Первый заместитель председателя Государственной Думы России Иван Мельников, кандидат на пост... Первый заместитель председателя Государственной Думы России Иван Мельников, кандидат на пост...
Первый заместитель председателя Государственной Думы России Иван Мельников, кандидат на пост...
Илья Питалев/РИА «Новости»

Михаил Мишустин, кандидатуру которого на пост премьера РФ поддержала Госдума, заявил, что понимание по составу кабинета министров появится в ближайшие дни.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что провел консультации со всеми фракциями.

«Я думаю, как только это появится, мы об этом скажем», — сказал Мишустин.

15 января президент России Владимир Путин подписал указ об отставке действующего правительства во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Он также внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы РФ Михаила Мишустина на назначение премьер-министром РФ.