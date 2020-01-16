Мишустин поблагодарил Путина за доверие
Кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин поблагодарил президента России Владимира Путина за доверие.
По его словам, у России все источники для решения задач, поставленных главой государства.
«Правительству предстоит усилить все направления работы, форсировать выполнение национальных проектов», — заявил Мишустин.
15 января президент России Владимир Путин подписал указ об отставке действующего правительства во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Он также внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы РФ Михаила Мишустина на назначение премьер-министром РФ. Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина 16 января.
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