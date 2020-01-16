Мишустин поблагодарил Путина за доверие

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Руководитель Федеральной налоговой службы Российской Федерации Михаил Мишустин на встрече... Руководитель Федеральной налоговой службы Российской Федерации Михаил Мишустин на встрече...
Руководитель Федеральной налоговой службы Российской Федерации Михаил Мишустин на встрече...
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин поблагодарил президента России Владимира Путина за доверие.

По его словам, у России все источники для решения задач, поставленных главой государства.

«Правительству предстоит усилить все направления работы, форсировать выполнение национальных проектов», — заявил Мишустин.

15 января президент России Владимир Путин подписал указ об отставке действующего правительства во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Он также внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы РФ Михаила Мишустина на назначение премьер-министром РФ. Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина 16 января.

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