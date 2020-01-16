Мишустин заручился поддержкой «Справедливой России»

Фракция «Справедливая Россия» в Госдуме планирует поддержать предложенную президентом кандидатуру на пост председателя правительства РФ в лице Михаила Мишустина. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как уточняется, по итогам заседания фракции за Мишустина проголосовали все ее члены.

Глава фракции Сергей Миронов пояснил, что депутаты от «Справедливой России» разделяют профессиональную позицию по прогрессивной шкале НДФЛ данного кандидата.

«Фракция поддержит кандидатуру Михаила Владимирович Мишустина на пост председателя правительства», — заключил он.

При этом он добавил, что от голосования воздержался один человек.

15 января президент России Владимир Путин подписал указ об отставке действующего правительства во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Он также внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы РФ Михаила Мишустина на назначение премьер-министром РФ. Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина 16 января.

До этого стало известно, что большинство членов фракции ЛДПР также готовы поддержать Мишустина.