Госдеп следит за отставкой главы правительства России

Руководитель пресс-службы Государственного департамента США Морган Ортэгус заявила, что Госдеп следит за развитием ситуации с отставкой премьер-министра России Дмитрия Медведева и членов правительства. Об этом пишет ТАСС.

Она сказала, что позиция Госдепа на этот счет пока не сформирована, однако американская сторона всячески пытается разобраться, что стоит за этим событием и понять, что это значит.

При этом Ортэгус упомянула о якобы вмешательстве России в избирательный процесс США 2016 года, а затем напомнила о заявлениях президента США Дональда Трампа, в которых он выражал желание улучшить отношения с Россией.

До этого премьер-министр Дмитрий Медведев объявил, что правительство России подало в отставку. Президент страны Владимир Путин предложил кандидатуру главы ФНС РФ Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

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