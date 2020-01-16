«Единая Россия» единогласно поддержала кандидатуру Мишустина на должность премьера
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Партия «Единая Россия» единогласно поддержала кандидатуру на должность премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на советника спикера Госдумы Анастасию Кашеварову.
Ранее сообщалось, что Мишустин прибыл в Государственную думу на встречу с председателем ГД Вячеславом Володиным и фракциями.
В среду, 15 января, президент России Владимир Путин подписал указ об отставке действующего правительства во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым.
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