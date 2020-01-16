«Единая Россия» единогласно поддержала кандидатуру Мишустина на должность премьера

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Руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Михаил Мишустин, 2019 год Руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Михаил Мишустин, 2019 год
Руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Михаил Мишустин, 2019 год
Илья Питалев/РИА «Новости»

Партия «Единая Россия» единогласно поддержала кандидатуру на должность премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на советника спикера Госдумы Анастасию Кашеварову.

Ранее сообщалось, что Мишустин прибыл в Государственную думу на встречу с председателем ГД Вячеславом Володиным и фракциями.

В среду, 15 января, президент России Владимир Путин подписал указ об отставке действующего правительства во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

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