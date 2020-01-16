В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой войны

Депутат Европарламента от Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер заявил, что президент России Владимир Путин пытается переписать историю. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Хотя Советский Союз понес огромные потери в ходе войны, а его солдаты проявили героизм, нельзя отрицать, что пакт Молотова — Риббентропа привел к началу Второй мировой войны», — сказал парламентарий.

В срезу, 15 января, Путин в ходе послания к Федеральному Собранию призвал защитить правду о Великой Отечественной войне.

«Наглому вранью и попыткам переиначить историю мы должны будем противопоставить факты», — сказал российский лидер.

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