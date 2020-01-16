Лидер Китая поздравил Трампа с китайским Новым годом
Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин поздравил президента США Дональда Трампа с наступающим Новым годом. Об этом сообщает ТАСС.
«Через несколько дней наступит Новый год по лунному календарю — Праздник весны, Чуньцзе», — говорится в послании Си Цзиньпина.
Лидер Китая также поздравил его супругу Меланью Трамп и остальных членов его семьи.
Си Цзиньпин отметил, что намерен поддерживать с главой Белого дома тесные контакты.
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