Эксперт о послании Путина: президент выступил с концепцией «сбережения народа»

Послание к Федеральному собранию, с которым президент Владимир Путин выступил в среду, носило проблемный характер, считает директор Центра политического анализа Павел Данилин.

«Очевидно, что президент глубоко прорабатывал поступившие к нему предложения и отказывался от тем, где были серьёзные успехи. Не было сказано ни слова про сельское хозяйство, где у страны очевидный прорыв. Президент говорил о том, где есть очевидные проблемы и где нужно прилагать усилия, чтобы ситуацию исправить», — цитируют Данилина «Новые известия».

Послание безусловно носило ценностный характер, полагает эксперт.

«Фактически президент дал видение своей идеологии, которая является основой развития страны. Часть этой идеологии говорит о социальном государстве – это инициативы по борьбе с бедностью, поддержке образования и здравоохранения, меры по изменению демографической ситуации. Всё это можно охарактеризовать как сбережение народа. Это стратегическая задача, которая в ближайшей перспективе должна дать повышение рождаемости и вывести Россию на естественный прирост населения», — отметил Данилин.