Путин назначит Медведева замглавы Совбеза РФ

Президент РФ Владимир Путин введет должность замглавы Совбеза России, сообщает ТАСС.

Об этом глава государства сообщил на встрече с кабинетом министров.

Отмечается, что на эту должность президент планирует назначить Дмитрия Медведева.

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