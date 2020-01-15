Путин предложил вынести на голосование поправки в Конституцию

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно вынести на голосование граждан ряд поправок в Конституцию. Об этом он сказал в ежегодном послании к Федеральному собранию.

По словам президента, минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума, что должно быть закреплено в Конституции.

Также он отметил, что, в частности, нужно закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий.

Другие изменения касаются роли Госсовета, требований к кандидатам в президенты и ряда других вопросов.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления Путина с посланием к Федеральному собранию.