Путин предложил вынести на голосование поправки в Конституцию

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Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января... Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января...
Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января...
Reuters

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно вынести на голосование граждан ряд поправок в Конституцию. Об этом он сказал в ежегодном послании к Федеральному собранию.

По словам президента, минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума, что должно быть закреплено в Конституции.

Также он отметил, что, в частности, нужно закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий.

Другие изменения касаются роли Госсовета, требований к кандидатам в президенты и ряда других вопросов.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления Путина с посланием к Федеральному собранию.