Путин предложил вынести на голосование поправки в Конституцию
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно вынести на голосование граждан ряд поправок в Конституцию. Об этом он сказал в ежегодном послании к Федеральному собранию.
По словам президента, минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума, что должно быть закреплено в Конституции.
Также он отметил, что, в частности, нужно закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий.
Другие изменения касаются роли Госсовета, требований к кандидатам в президенты и ряда других вопросов.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления Путина с посланием к Федеральному собранию.