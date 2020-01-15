Путин: демографическая ловушка в России хуже, чем в годы войны

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Российский президент Владимир Путин заявил, что прямая угроза демографическому будущему — низкие доходы населения. Об этом он сказал в ежегодном послании к Федеральному собранию.

По его словам, страна вступила в сложный демографический период. По данным президента, около 70-80% российских семей имеют маленькие доходы. При этом большинство из них – это семьи с детьми. Глава государства, назвал эту проблему острейшей.

«Но семьи-то сейчас создают малочисленные поколения 90-х годов... Рождаемость вновь падает — вот в чем напряженность демографического периода, через который проходит сегодня Россия», — отметил Путин.

Также он предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет с 1 января 2020 года.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления Путина с посланием к Федеральному собранию.

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