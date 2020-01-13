Путин и Меркель обсудили московскую встречу лидеров сторон конфликта в Ливии
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Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили по телефону урегулирование в Ливии, сообщает РИА «Новости».
Как сообщила пресс-служба Кремля, в разговоре стороны обсудили подготовку к международной конференции в Берлине по ливийскому урегулированию.
Путин также проинформировал Меркель о московской встрече с участием лидеров сторон конфликта в Ливии.
В Москве 13 января прошли переговоры между представителями сторон конфликта в Ливии. В них также приняли участие представители МИД России и Турции.
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