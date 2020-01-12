Путин в ответ на шутку Асада предложил пригласить Трампа в Дамаск

Российский президент Владимир Путин во время посещения Дамаска и общения с сирийским коллегой Башаром Асадом предложил ему пригласить в гости американского лидера Дональда Трампа, сообщается в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Во время прогулки Путина и Асада по Дамаску их разговор зашел о проделанном апостолом Павлом пути к городу. Глава Сирии пошутил, что если Трамп приедет по этой дороге, то «с ним тоже станет все нормально».

Услышав это, Путин предложил Асаду пригласить Трампа в гости, ведь он обязательно приедет и «справится».

Асад заявил, что готов это сделать и Путин с улыбкой на лице пообещал это передать.

Путин прибыл с визитом в Сирию 7 января. Российский политик направился из аэропорта в командный пункт группировки войск ВС России, где встретился с Асадом.

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