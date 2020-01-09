Лавров обсудил с главой МИД Пакистана ситуацию на Ближнем Востоке

Глава МИД России Сергей Лавров и глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили ситуацию, сложившуюся в регионе вследствие убийства генерала Сулеймани и ответных шагов Ирана.

Российская сторона отметила, что действия США в нарушение норм международного права грозят тяжелыми последствиями для стабильности в регионе.

Министры также обменялись близкими оценками положения дел в вопросе урегулирования в Сирии и в усилиях по преодолению кризиса в Ливии.

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