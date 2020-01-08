Путин и Эрдоган проводят переговоры в Стамбуле

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проводят переговоры в Стамбуле, сообщает РИА «Новости».

Главы государств, как ожидается, обсудят обстановку в Сирии и Ливии, а также обострение отношений Ирана и США.

Накануне Путин посетил Дамаск, где встретился с президентом Сирии Башаром Асадом.