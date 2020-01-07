Путин прибыл из Сирии в Турцию
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Российский президент Владимир Путин прилетел из Сирии в Турцию, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы.
7 января Путин также посещал Сирию, где встретился с коллегой Башаром Асадом.
Как пояснили в пресс-службе, официальные мероприятия Путина пройдут в Турции 8 января, а на вечер 7 января у президента мероприятия не запланированы.
До этого в Кремле сообщали, что Путин 8 января посетит Турцию, где примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток». Также состоятся переговоры между Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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