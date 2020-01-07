Путин прибыл в Сирию
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Российский президент Владимир Путин прибыл в Сирию, сообщает РИА «Новости».
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Дамаске российский лидер встретился с президентом Сирии Башаром Асадом.
Отмечается, что Путин из аэропорта направился в командный пункт группировки войск ВС РФ. Там Путина встретил Асад.
Главы государств заслушали доклады военных о положении дел в Сирии.
После этого состоялись двусторонние переговоры российской и сирийской делегаций.
По словам Пескова, Путин отметил, что на улицах Дамаска видны признаки восстанавливающейся мирной жизни.
Кроме того, отмечается, что Асад поздравил Путина и российский народ с праздником Рождества.
В рамках визита Путина запланировано посещение еще нескольких объектов в САР.