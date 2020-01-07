Российский президент Владимир Путин прибыл в Сирию, сообщает РИА «Новости».

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Дамаске российский лидер встретился с президентом Сирии Башаром Асадом.

Отмечается, что Путин из аэропорта направился в командный пункт группировки войск ВС РФ. Там Путина встретил Асад.

Главы государств заслушали доклады военных о положении дел в Сирии.

После этого состоялись двусторонние переговоры российской и сирийской делегаций.

По словам Пескова, Путин отметил, что на улицах Дамаска видны признаки восстанавливающейся мирной жизни.

Кроме того, отмечается, что Асад поздравил Путина и российский народ с праздником Рождества.

В рамках визита Путина запланировано посещение еще нескольких объектов в САР.