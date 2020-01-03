Косачев: убив Сулеймани, США похоронили надежду на урегулирование ядерного вопроса

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что США похоронили надежду на урегулирование проблемы иранской ядерной программы, убив главу спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По мнению сенатора, теперь Тегеран может форсировать изготовление ядерного оружия, даже если не собирался этого делать.

Ранее Пентагон подтвердил, что Соединенные Штаты провели операцию против главы спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Шиитское ополчение в свою очередь заявило, в ходе операции в Багдаде погибли пять членов ополчения и двое его «гостей», в том числе заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря.

В Тегеране также подтвердили Гибель Сулеймани. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал актом международного терроризма убийство генерала.

Позже президент Ирана Хасан Роухани и министр обороны страны Амир Хатами пообещали США месть и «сокрушительный ответ» на гибель генерала Касема Сулеймани.

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