Хиллари Клинтон стала ректором университета в Британии

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон была избрана почетным ректором университета Квинс (Queen's University of Belfast) в городе Белфаст в Британии, говорится на сайте вуза.

В заявление сообщается, что Клинтон становится ректором университета с 1 января 2020 года. Ее избрали на пятилетний срок за значительный вклад в развитие Северной Ирландии.

Стоит отметить, что политик станет первой женщиной на этой должности в вузе.

По словам Клинтон, для нее это назначение много значит и она назвала его большой честью.

«Я горжусь тем, что помогаю расти репутации вуза», — добавила Клинтон.

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