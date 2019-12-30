Песков: Путин не имеет отношение к обмену пленными между Киевом и Донбассом

close
Обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками, 29... Обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками, 29...
Обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками, 29...
Alexander Rekun/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин не имеет отношения к обмену пленными между Киевом и Донбассом, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам представителя Кремля, российский лидер использует свой авторитет лишь для продвижения диалога между сторонами.

Обмен пленными и удерживаемыми между между Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса состоялся 29 декабря на линии разграничения сторон возле контрольно-пропускного пункта «Горловка» на севере одноименного города.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

«Били очень много»: бывшие пленные рассказали о пытках СБУ

США прокомментировали обмен пленными в Донбассе

Киев продолжит согласование формулы «всех на всех» на новой «нормандской встрече»