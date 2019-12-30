Песков: Путин не имеет отношение к обмену пленными между Киевом и Донбассом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин не имеет отношения к обмену пленными между Киевом и Донбассом, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам представителя Кремля, российский лидер использует свой авторитет лишь для продвижения диалога между сторонами.

Обмен пленными и удерживаемыми между между Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса состоялся 29 декабря на линии разграничения сторон возле контрольно-пропускного пункта «Горловка» на севере одноименного города.

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