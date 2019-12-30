Путин поздравил мировых лидеров с Новым 2020 годом

Президент России Владимир Путин поздравил глав государств и правительств зарубежных стран с Новым годом. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Так, Путин высказал слова поздравления американском лидеру Дональду Трампу, канцлеру Германии Ангеле Меркель, королеве Великобритании Елизавете II, президенту Франции Эммануэлю Макрону, премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, президенту Сирийской Арабской Республики Башару Асаду, премьер-министру Канады Джастину Трюдо и председателю КНР Си Цзиньпину.

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Кроме того, президент России поздравил лидеров Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Туркменистана, Турции, Сербии, Венгрии, Италии, Испании, Боливии, Кубы и глав других государств.