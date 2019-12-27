Германия обвинила Трампа в попытке подчинить экономику Европы

В бундестаге обвинили президента США Дональда Трампа в попытке экономически подчинить Европу путем введения санкций против «Северного потока — 2». Об этом сообщает Teller Report.

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Норберт Вальтер-Борьянс отметил, что США не должны участвовать в принятии решений по газопроводу.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров объяснил американские санкции против «Северного потока — 2», назвав их вопиющим примером недобросовестной конкуренции и политизации энергетической сферы.

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