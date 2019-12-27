Мэр Херсона раскритиковал слова Путина об исконно русском Причерноморье

Мэр Херсона Владимир Николаенко раскритиковали заявление президента России Владимира Путина о том, что юг Украины и Причерноморье являются исконно русскими землями. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По словам политика, украинские власти зря два года закрывали глаза на то, что в России называли Крым российским.

«Мне кажется, мы должны напомнить Путину и всем его сторонникам, что исконные российские территории — это болота под Москвой», — заявил Николаенко.

Градоначальник также добавил, что все остальные земли Москва отвоевала при помощи «жестокости и коварства», не соблюдая договоренности, производила кризисы внутри соседних государств, а также использовала их слабости.

Мэр заявил, что ему трудно представить, как российский лидер мог предположить, что Россия имеет отношение к «столь прекрасному и далекому от московских болот» Причерноморью.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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