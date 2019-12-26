Песков назвал недипломатичными высказывания Джонсона о России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что шагов по налаживанию отношений с Москвой со стороны премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона замечено не было, передает корреспондент «Газеты.Ru».

При этом, по его словам можно вспомнить резкие и недипломатичные высказывания Джонсона в адрес России и российского руководства.

«Что касается каких-либо инициатив господина Джонсона о нормализации отношений, то я в настоящий момент таковых припомнить не могу. Вместе с тем, на ум приходят только его весьма недружественные, порой резкие и недипломатичные высказывания в адрес нашей страны и в адрес руководства нашей страны. Такое действительно в памяти осталось», — заявил Песков.

Песков отметил, что президент России Владимир Путин всегда выступает за диалог и взаимовыгодное сотрудничество со всеми странами, в том числе и с Британией.

Ранее Джонсон заявил, что разочаровался в попытках наладить отношения с Россией.

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