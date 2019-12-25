Путин потребовал от чиновников неукоснительно следовать интересам россиян
Российский президент Владимир Путин заявил, что чиновники должны всегда и беспрекословно следовать интересам россиян. Об этом сообщает ТАСС.
Он отметил, что это требование касается любых ситуаций. Чиновники должны слушать россиян в ходе работы и учитывать их мнение.
«Интересы людей в любой ситуации должны неукоснительно соблюдаться», — подчеркнул Путин.
Уточняется, что президент сказал об этом на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Ранее Путин в ходе встречи с членами правительства назвал задачей номер один повышение уровня доходов граждан.
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