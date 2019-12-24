Сын Лукашенко ставит Путина в пример отцу

Младший сын президента Белоруссии Николай Лукашенко считает российского лидера Владимира Путина другом и ставить его в пример своему отцу. Об этом рассказал белорусский президент Александр Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Белорусский политик признался, что его сын знает Путина с двух лет и считает другом, а также часто говорит ему обратить внимание на поступки президента России.

«Вот видишь, как президент должен поступать... посмотри на Владимир Владимировича», — говорит сын Лукашенко.

Он рассказал, что при их последней встречи Николай захотел сыграть в команду Путина в хоккей.

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