Путина возмутило обещание экс-посла Польши в Германии поставить памятник Гитлеру

Президент России Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньей» экс-посла Польши в Германии, который пообещал поставить памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку. Об этом пишет ТАСС.

«Сволочь, свинья антисемитская, по другому сказать нельзя», — прокомментировал Путин запись в дневнике польского посла в Германии 1930-х годов.

Лидер признался, что во время знакомства с архивными документами того времени, он пришел в ужас от того, каким образом решался «еврейский вопрос» в Польше. Так, по его словам, когда Гитлер разговаривал на эту тему, он поделился с министром иностранных дел, а затем и послом Польши в Германии своей идеей выслать евреев в Африку, в колонии.

«Вы представляете, 1938 год — выслать евреев из Европы в Африку? На вымирание! На уничтожение!» — сказал Путин.

По словам Путина, отвечая на это польский посол написал в своей докладной бумаге министру иностранных дел Польши следующее, что если это будет сделано, он поставит ему великолепный памятник в Варшаве.

Эти слова глава государства произнес на расширенной коллегии Министерства обороны РФ.