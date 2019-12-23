Мама рассказала об эмоциях получившего подарок от Путина 10-летнего мальчика

Мама 10-летнего Андрея Кочетова рассказала о впечатлениях ребенка, когда он узнал, что получит на Новый год подарок от российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Мальчик мечтал побывать на Красной Поляне в Сочи с того момента, как ему поставили диагноз — острый лимфобластный лейкоз. По словам россиянки, ребенок смотрел эфир, в котором показывалось, как глава государства выбирает бумажку с пожеланиями на «Елке желаний». Но мальчик не ожидал, что президент выберет именно его открытку.

«Потом было море радости, море восторга. Бегал, прыгал, да ну – не может быть», — поделилась воспоминаниями мама мальчика.

В настоящее время болезнь отступила от ребенка. Он наслаждается подарком от Путина.

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