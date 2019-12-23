Президент Литвы обвинил Россию в попытках переписать историю

Глава Литвы Гитанас Науседа раскритиковал Россию за то, что страна якобы пытается переписать историю, передает Sputnik Литва.

По мнению президента, в последнее время российская сторона усердно пытается переписать историю, отрицая официальные документы. В качестве примера он привел пакт Молотова–Риббентропа, о котором недавно говорил лидер России Владимир Путин.

Науседа призвал «не забывать уроки». Он считает, что соглашения между нацистской Германией и Советского Союза привели «к последующей оккупации стран Балтии».

Ранее Путин представил документы, в том числе засекреченные, касающиеся соглашений ряда государств с фашистской Германий до начала Второй мировой войны. В них говорилось, что СССР не был единственным государством, подписавшим соглашение с Германским рейхом (пакта Молотова-Риббентропа — 23 августа 1939 года).

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