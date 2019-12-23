Путин пошутил над полпредом с колбасой

Российский президент Владимир Путин пошутил над своим полпредом Владимиром Устиновым, который во время посещения выставки сельхозпродукции в Адыгее, взял с прилавка колбасу. Об этом сообщает РИА «Новости».

Стоит отметить, что на выставке была представлена различная молочная продукция, масла, сорта колбас. Устинов, проходя мимо колбас, взял одну из палок. Это заметил президент и с улыбкой попросил, чтобы он положил ее обратно.

Полпред, смеясь, вернул колбасу на место.

«Верни колбасу, [я] все прощу», — произнес крылатую фразу Путин.

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