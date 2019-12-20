Рейтинг Путина вырос после пресс-конференции по сравнению с предыдущей неделей
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Большая пресс-конференция Владимира Путина, которая прошла в четверг, 19 декабря, способствовала росту рейтинга президента по сравнению с предыдущей неделей.
Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, которые были опубликованы в пятницу.
В частности, Всероссийский центр изучения общественного мнения провел ряд фокус-групп в городах РФ.
В итоге 19 декабря рейтинг Путина вырос в сравнении со значениями прошлой недели и составил 64%. Уровень доверия составил 71,2%.
За неделю с 9 по 15 декабря, показатель одобрения деятельности главы государства составил 62,5%. На вопрос о доверии Путину положительно ответили 69,3% респондентов.