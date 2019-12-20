На Украине рассказали об «исконно русских землях»

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов рассказал об «исконно русских землях». Об этом сообщают украинские СМИ.

Его слова были реакцией на ответ президента России Владимира Путина во время Большой пресс-конференции о решении Владимира Ленина передать УССР «исконно русские территории», не имевшие к Украине отношения.

Турчинов заявил, что к России территории были присоединены «с помощью крови, насилия, предательства и лжи». По его мнению, если убрать все присоединенные владения, то останется «исконно русское болото», которое помещается в пределах Московской области.

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