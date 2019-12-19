Зюганов оценил пресс-конференцию Путина

В ходе Большой пресс-конференции президента России Владимира Путина не прозвучал вопрос о темпах сокращения населения страны, заявил глава Коммунистической партии России (КПРФ) Геннадий Зюганов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Зюганов заявил, что внимательно следил за пресс-конференцией, однако не услышал ответа на «главный вопрос», которым, по мнению политика, является сокращение населения России.

По словам лидера КПРФ, за текущий год население страны уменьшилось на 300 тысяч человек. При этом он отметил, что от ответа на этот вопрос «зависит и держание под контролем этих гигантских просторов, и будущее каждого человека».

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