Путин попросил не спешить с внесением изменений в Конституцию о президентских сроках

Президент России Владимир Путин призвал не спешить с внесением изменений в Конституцию России относительно президентских сроков. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Здесь только нельзя делать опрометчивых шагов и с этим спешить», — сказал Путин.

Главы государства сообщил, что следит за дискуссией по данному поводу.

19 декабря в Москве состоялась Большая пресс-конференция Владимира Путина, которая длилась 4 часа 18 минут. В ходе мероприятия президент ответил на 77 вопросов.

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