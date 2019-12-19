Путин попросил не спешить с внесением изменений в Конституцию о президентских сроках
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Президент России Владимир Путин призвал не спешить с внесением изменений в Конституцию России относительно президентских сроков. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Здесь только нельзя делать опрометчивых шагов и с этим спешить», — сказал Путин.
Главы государства сообщил, что следит за дискуссией по данному поводу.
19 декабря в Москве состоялась Большая пресс-конференция Владимира Путина, которая длилась 4 часа 18 минут. В ходе мероприятия президент ответил на 77 вопросов.
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