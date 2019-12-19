В ходе Большой пресс-конференции Путин ответил на 77 вопросов

Во время Большой пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на 77 вопросов.

В общей сложности мероприятие длилось 4 часа 18 минут (с 12.07 по 14.25 по мск), был побит прошлогодний рекорд — в 3 часа 43 минуты.

На этот раз глава государства ответил на 77 вопросов от 57 представителей российских и иностранных СМИ.

Ранее Кремль заявлял об аккредитации 1895 журналистов для участия в пресс-конференции.

Самая короткая пресс-конференция Путина состоялась в 2001 году, она длилась всего полтора часа. Рекорд побило мероприятие 2008 года, когда за 4 часа 40 минут президент ответил на 106 вопросов журналистов.