Путин рассказал о неприкосновенности в Конституции
Президент России Владимир Путин на Большой пресс-конференции заявил, что Конституция должна соответствовать развитию общества.
Он отметил, что менять основную часть Конституцию или создавать новый основной закон необходимости нет.
Российский лидер подчеркнул, что в первой главе закреплены «фундаментальные вещи», которые необходимо «целиком и полностью реализовать». По его мнению, они являются неприкосновенными.
Президент России заявил, что остальные позиции в Конституции менять можно, а также добавил, что об этом вопросе идут дискуссии.
«Связано это с возможным расширением прав парламента с некоторым изменением прерогатив и президента, и правительства», — сказал Путин.
Однако, по его мнению, это необходимо делать аккуратно, «после хорошей подготовки дискуссии глубокой в обществе».
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию общения Путина с журналистами.
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