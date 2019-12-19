Путин: Донбасс порожняк не гонит

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о самопровозглашенных ДНР и ЛНР, вспомнил популярную на Донбассе поговорку.

«Известная фраза — «Донбасс порожняк не гонит». Она, конечно, такая хулиганская, но она в душе у людей есть. Там гордые люди живут. Поэтому вряд ли удастся решить проблему какими бы то ни было силовыми решениями», — сказал Путин.

По его словам, проблема Донбасса — это отсутствие желания решать проблемы в тесной связи с людьми, а не силовым способом.

«Донбасс порожняк не гонит» — это распространенная в Донбассе поговорка, которая известна с 40-50-х годов 20-го века. Буквально это означает, что из Донбасса вагоны без угля (порожняк) не приходят.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию общения Путина с журналистами.