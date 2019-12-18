Моралес cчел Вашинггтон причастным к госперевороту в Боливии

Бывший президент Боливии Эво Моралес считает, что заявление лидера США Дональда Трампа о поддержке исполняющей обязанности президента Боливии Жанин Аньес говорят о причастности Вашингтона к госперевороту в республике. Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, поддержка, оказываемая Аньес Трампом является еще одним доказательством того, что Белый дом устроил смену власти в Боливии.

Также экс-глава Боливии предположил, что в случае если американский лидер осудит насилие, то Аньес, лидеры боливийской оппозиции Луис Фернандо Камачо и соперник Моралеса на прошедших выборах президента Карлос Меса скорее всего «прислушаются и положат конец репрессиям и политическому преследованию».

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