Экс-главу штаба Трампа госпитализировали из-за сердечного приступа

Экс-глава предвыборной кампании президента США Дональда Трампа Пол Манафорт был госпитализирован из-за сердечного приступа, передает ABC News со ссылкой на источники.

Как рассказали источники, отбывавший семилетний срок в тюрьме 70-летний Манафорт находится под присмотром медиков. В настоящее время он чувствует себя хорошо и его скоро могут отпустить домой.

Известно, что Манафорт должен был явиться в суд в среду, но его адвокат сообщил, что экс-главы предвыборной кампании Трампа не будет.

В 2018 году Манафорт предстал перед судом в инвалидной коляске, сославшись на серьезные проблемы со здоровьем. В связи с этим он добился снисхождения во время вынесения приговора.

Манафорта в 2016 году заподозрили в нелегальном получении более $12 млн от экс-президента Украины Виктора Януковича и Партии регионов. Данное расследование в итоге стало одной из причин отставки Манафорта с поста руководителя штаба Трампа.